"Mamy do czynienia z przerzucaniem winy na ofiarę". Sprawa pani Joanny trafia do Strasburga

Idzie do Strasburga, by domagać się sprawiedliwości. By to, czego półtora roku temu doznała od policji na krakowskim SOR-ze, nazwano przekroczeniem uprawnień. Prokuratura początkowo nie chciała prowadzić śledztwa w tej sprawie, a krakowski sąd zgodził się z prokuraturą. - Jestem już mocno przybita, jestem zmęczona i nie dowierzałam długo - przyznaje pani Joanna.