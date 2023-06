Lekarze w Gdańsku przeszczepili jednocześnie serce i płuca. "Jest to ogromna praca dla całego szpitala"

Płuca i serce od tego samego dawcy trafiły do pana Dariusza Walczaka już kilka miesięcy temu. Szpital jednak pochwalił się tym podwójnym przeszczepem dopiero teraz, bo po operacji pacjent jeszcze długo walczył o życie. - Był moment, kiedy po samym zabiegu, po operacji, miałem taki okres, ja to nazywam niepamięcią. Wdała się jakaś tam bakteria - mówi pan Dariusz. Teraz już jest wszystko dobrze. Coraz lepiej czuje się też 37-letnia pacjentka, której ci sami lekarze również przeszczepili jednocześnie płuca i serce. Tego typu zabiegi - jednoczesnego przeszczepu płuc i serca - wykonuje się rzadko i tylko u chorych, u których wykorzystano już inne możliwości ratunku.

Wielkie wyzwanie

- Zabrze to było zagłębie kardiochirurgii i przez pewien okres też było wzorcem do naśladowania, ale czas ma to do siebie, że potrafi zmieniać wzorce - mówi profesor Jan Rogowski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgi Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Od ostatniego jednoczesnego przeszczepu płuc i serca minęło szesnaście lat. - Te zabiegi to nie jest popis chirurgiczny, bo tutaj ktoś pytał, ile szpitali. Żaden szpital w Polsce w tej chwili nie będzie robił i nie robi na razie takich operacji. Dlatego, że to nie tylko jest wyczyn chirurgiczny, a każdy z nas to potrafi i wielu kolegów w Polsce to zrobi, ale jest to ogromna praca dla całego szpitala - tłumaczy profesor Jan Rogowski. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku realizuje program przeszczepiania płuc od niemal pięciu lat.