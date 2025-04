"Kobiety, nie gódźcie się na taką opiekę, walczcie o swoje prawa". Fundacja Rodzić po Ludzku rusza z kampanią

Wystarczy posłuchać relacji dwóch kobiet, by przekonać się, jak ważne przy porodzie może być znieczulenie. Zaczęto je stosować 30 lat temu, ale dziś wciąż nie jest standardem. Jest tylko i wyłącznie dla chętnych kobiet. Fundacja Rodzić po Ludzku rusza z kampanią społeczną na ten temat.

- Najlepsza decyzja w moim życiu - mówi Monika Dłużniewska, mama Arka, o decyzji, by zostać znieczuloną na czas porodu. - Stwierdziłam, że w takich warunkach można całą drużynę piłkarską rodzić - dodaje.

- To jest 30 lat, od tego momentu, kiedy znieczulenie zaczęło być na salach porodowych, i my już mówimy dość - wskazuje Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku.

Żeby zachęcić szpitale do znieczulania rodzących kobiet, Ministerstwo Zdrowia zmieniło wyceny. NFZ przyznaje teraz za znieczulenia premie. W Łodzi zadziałało.

- U nas, pani redaktor, praktycznie dwukrotnie to wzrosło - wskazuje prof. Przemysław Oszukowski, kierownik bloku porodowego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

"To nie w pieniądzach jest kłopot, to chodzi o kulturę"

Liczba takich zabiegów rośnie w skali kraju - porodów naturalnych ze znieczuleniem było 14 procent, jest 23 procent. Średnia europejska to 40 procent.

- Wygląda na to, że to nie w pieniądzach jest kłopot, to chodzi o kulturę - ocenia Joanna Pietrusiewicz. Kulturę, w której nieodpowiednie traktowanie cierpiącej kobiety, wciąż jest normalne.