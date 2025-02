Ćwiczenia Marynarki Wojennej na Bałtyku. "Strażnik Bałtyku-25" to również pokaz siły

Jeden z cywilnych statków wyłącza transponder radarowy i wykonuje podejrzane manewry - to ćwiczenia, ale mocno osadzone w nowej bałtyckiej rzeczywistości. - To jest bardzo realistyczny scenariusz, który obserwujemy w tej chwili na Bałtyku już od jakiegoś czasu - zaznacza kmdr Artur Kołaczyński, szef Sztabu Centrum Operacji Morskich.

Działania podejmują łodzie patrolowe Straży Granicznej. Funkcjonariusze próbują wejść na pokład jednostki. - Morski Oddział Straży Granicznej co do zasady działa w rejonie polskich obszarów morskich. To jest teren, na którym my możemy dokonywać kontroli statków. W ustawie o Straży Granicznej jest zawarty artykuł, który pozwala nam wezwać polskie siły zbrojne do pomocy w określonych przypadkach - podkreśla mł. chor. Katarzyna Przybysz z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.