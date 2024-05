Amerykańscy naukowcy biją na alarm. Gotowanie na kuchenkach gazowych szkodzi zdrowiu

Gotowanie na kuchence gazowej może skończyć się astmą. Takie są wnioski z najnowszych badań amerykańskich naukowców. Kuchenki gazowe wydzielają wszystko to, co znaleźć można w dymie smogowym.

Gotowanie na gazie może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Pani Marta Michałowska z Tarnowa już o tym wie. - Nie miałam takiej świadomości, chociaż przypuszczałam, że nie jest to zdrowe, bo to jest jednak gaz, który się spala - przyznaje pani Marta.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda obliczyli, że każdego roku kuchenki - te na propan i te na gaz ziemny - przyczyniają się do niemal 20 tysięcy zgonów dorosłych Amerykanów i wywołują astmę u 50 tysięcy dzieci - w samych tylko Stanach Zjednoczonych, co przekłada się tylko w ich kraju na miliard dolarów kosztów społecznych rocznie. Bo tę rzeszę ludzi trzeba leczyć.

Wydzielają szkodliwe substancje

Niezależnie od tego, co na nich przyrządzamy: zupę, mielone, czy tylko gotujemy wodę, kuchenki gazowe wydzielają dwutlenek azotu, benzen, tlenek węgla, formaldehyd i pyły zawieszone. Czyli wszystko to, co znajdujemy w dymie smogowym. Ponadto profesor Aleksander Szkarowski, kierownik Katedry Sieci i Instalacji Budowlanych Politechniki Koszalińskiej, który też badał wpływ kuchenek gazowych na jakość powietrza w mieszkaniach, zwraca uwagę, że spaliny z kuchenek znajdują się na wysokości naszych nosów.

Badań na temat wpływu kuchenek gazowych na jakość powietrza w mieszkaniach jest coraz więcej i nie budzą one wątpliwości do tego stopnia, że na początku 2023 roku amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Konsumenckich chciał wydać zakaz sprzedaży nowych kuchenek gazowych w USA. W końcu do tego nie doszło, bo wiele mieszkań nie jest technicznie przygotowanych na zmiany. Tak za oceanem, jak i w Polsce. W Polsce na astmę choruje co dziesiąte dziecko. Z różnych powodów. 3-letni Bolek na przykład astmę odziedziczył. - Ze względu na to, że i ja mam astmę, i mój mąż, taka kumulacja genów jest niekorzystna dla naszych dzieci. Bolek zaczął nam się dusić - wyjaśnia Monika Sawicka, mama Bolka. Na szczęście państwo Sawiccy mają kuchenkę elektryczną.