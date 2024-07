Adam Bodnar przedstawił listę grzechów PiS. "Niech nikt nie liczy na jakąś grubą kreskę"

Czym zajmie się prokuratura?

- To, że Ziobro działał na zlecenie polityczne Jarosława Kaczyńskiego i to, co było niewygodne, chował do dolnej szuflady, a później umarzał, to my wiemy - komentuje poseł Lewicy Tomasz Trela. - W ogóle się nie obawiam, tej prokuratury się nie można obawiać, to jest groteska. Ona jest nielegalna, jeżeli chodzi o to, kto nią kieruje. I jest bardzo mocno, politycznie ukierunkowana do tego, żeby gnębić w Polsce opozycję - mówi poseł Suwerennej Polski Jan Kanthak.