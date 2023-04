W 2022 roku liczba osób w skrajnej biedzie wzrosła prawie o milion

Tych danych rządowa propaganda raczej nie poda. Nie pasują do obowiązującej narracji o rozwoju i dobrobycie. Chodzi o raport Szlachetnej Paczki. Na pytanie, "czego boją się najbardziej", Polacy odpowiadają, że drożyzny. Do tego rośnie skala skrajnego ubóstwa. W 2022 roku liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o prawie 860 tysięcy, do niemal 2,5 miliona osób.

Kuba ma dziesięć lat. Tak jak jego siostra Klaudia urodził się z porażeniem mózgowym i paraparezą spastyczną. - Dawniej mi było przykro, że Klaudia i Kuba są tacy, jacy są, ale teraz się pogodziłam - mówi Małgorzata Mistarz.

W tej rodzinie każdy dzień to walka o lepszy komfort życia dzieci i niepokój o to, co dalej. Mąż pani Małgorzaty prowadzi małą firmę. Po odliczeniu wszystkich kosztów utrzymania, leczenia i rehabilitacji, dochód na osobę to 169 złotych miesięcznie. - Jemy takie domowe rzeczy. Tak jak jajecznicę na pokrzywach. Teraz pijemy miętkę, pijemy skrzyp polny - mówi pani Małgorzata.

Obawy Polaków

Inflacja nie omija aptek. Leki podrożały nawet o kilkanaście procent w ciągu roku Z miesiąca na miesiąc drożeją leki, a to wielki problem, zwłaszcza dla seniorów, dla których leki... Niepokój zaczyna towarzyszyć coraz większej grupie Polaków. Jak wynika z analizy Szlachetnej Paczki, to, co nie daje nam spokoju, to nie wojna tuż za naszą granicą, a rosnąca inflacja. Martwimy się nie tym, jak bardzo podrożeją żywność i inne towary, ale jak bardzo podrożeją energia elektryczna i ogrzewanie.

- Mówimy o poczuciu, że zagrożony jest pewien poziom życia, który Polacy uznali za już ten, który zdobyli i który im się w jakiś sposób po prostu należy. Teraz inflacja powoduje, że coraz częściej muszą z pewnych rzeczy rezygnować - wyjaśnia profesor Witold Orłowski, ekonomista. Propaganda, że jest dobrze, nie działa, a konferencje polityków nie uspokajają.

- Nawet jeśli propaganda bardzo silnie działa, żeby nam tutaj uzmysłowić, że z gospodarką polską jest jak najlepiej, to okazuje się, że skuteczność jest ograniczona - dodaje doktor Konrad Maj, psycholog społeczny z SWPS.

Definicja biedy

Tradycyjnie martwimy się o zdrowie, ale bardziej o zdrowie swoich bliskich niż o siebie, i nie tyle o choroby, co o brak pieniędzy na leczenie. W 2022 roku liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła drastycznie - o prawie 860 tysięcy. To już prawie dwa i pół miliona osób, które wiedzą, co to głód.

- Skrajna bieda jest zdefiniowana. To jest ten moment, jak człowiek ma 600-700 złotych na przeżycie całego miesiąca, bardzo często są to dzieci - tłumaczy Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia "Wiosna", które organizuje Szlachetną Paczkę.

W biedę łatwo wpaść. Wystarczy choroba, wypadek, utrata pracy, by nagle znaleźć się w zupełnie innym świecie. Świecie, w którym - jak słyszymy - samotne, starsze osoby modlą się o jedno: żeby szybko umrzeć. Bez wsparcia, bez ludzi, którzy wyciągną pomocną dłoń, życie wielu może stracić swą nawet pozorną radość.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN