Zbiórki, zakupy sprzętu, dostawy maseczek. Wielka mobilizacja Polaków

W Polsce rośnie liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Do południa Ministerstwo Zdrowia informowało o 325 potwierdzonych przypadkach. Już w trakcie trwania "Faktów" TVN poinformowało o kolejnych. Do czwartkowego wieczoru w Polsce potwierdzono 355 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 12 osób, u których potwierdzono w czwartek zakażenie, to pracownicy jednego szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.

»