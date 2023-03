Kontrowersyjne słowa minister Moskwy. "Są skłonni połowie Polaków odmawiać prawa do polskości"

Trop za tropem wielkopolska policja dochodziła do podejrzanych. Także po emisji materiału w "Faktach" TVN. 17-letni Fabian zaginął w 2016 roku i od tamtego czasu wciąż był poszukiwany. Policjanci nie odpuszczali, sprawdzali wszystko, co mieli i trzech mężczyzn właśnie zatrzymali. Według śledczych to właśnie ci mężczyźni zamordowali Fabiana, a za to może grozić im dożywocie.

