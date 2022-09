"Bardzo duże braki kadrowe" w polskich szpitalach. Placówki zamykają niektóre oddziały

To będzie wyjątkowo trudny rok dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Lista problemów, z którymi muszą się zmierzyć, jest bardzo długa. Na pewno łatwiej byłoby je rozwiązywać, gdyby władza nie udawała, że ich nie ma. To nie bojkot podręcznika do HiT-u, ale także tysiące wakatów. - Problemem, który należy jak najszybciej rozwiązać, to jest problem uposażenia nauczycieli - powiedziała 1 września Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama.

