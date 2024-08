Większa skuteczność i szybsze wyniki. Tak sztuczna inteligencja pomaga polskim lekarzom

Coraz częściej pomaga lekarzom w analizowaniu wyników, jest szybka i precyzyjna, a w diagnostyce to nie do przecenienia. Jej zalety szczególnie cenią radiolodzy.

Sztuczna inteligencja pomaga lekarzom w około 10 szpitalach w całym kraju

- Stworzyliśmy algorytmy, które potrafią przyśpieszyć nawet do 74 procent opis niektórych badań, czyli automatycznie znajdują wszystkie zmiany patologiczne w danych organach. W niektórych modelach, tych najlepszych które mamy, mamy w tej chwili 96-97 procent skuteczności. Super Lekarz ma 94 procent, natomiast zwykli lekarze od 72 do 84 procent skuteczności - przekazuje Jakub Musiałek z firmy Pixel Technology w Łodzi.

Systemy już teraz pomagają lekarzom w około 10 szpitalach w całym kraju. - Każdy system, który przyspieszy też pracę radiologa no to super, to jest bardzo korzystne i trochę mogłoby nas odciążyć - wskazuje Tomasz Puzio, radiolog z firmy Pixel Technology.

Leczenie może stać się szybsze niż kiedykolwiek

Specjalna platforma do pomiarów hemodynamicznych jest w stanie pomóc na przykład w przewidywaniu spadków ciśnienia u operowanych pacjentów. - Jesteśmy w stanie wiedzieć, co będzie w przyszłości, czyli zapobiec tym zdarzeniom niepożądanym, których nie chcemy, by chorzy doświadczali. Możemy je leczyć zanim one wystąpią, ponieważ bez tych algorytmów jesteśmy w stanie jako lekarze leczyć coś, co się dzieje już - mówi doktor nauk medycznych Arkadiusz Ammer z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi.