W pożarach stracili dorobek swojego życia, ale nie zostali bez pomocy. Polacy mobilizują się dla rodaków

Mobilizacja wśród Polaków

W jednym z miejsc, do których docierają dary, reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona spotkał Monę May - kostiumografkę na co dzień pracującą w Hollywood. - Tak się cieszę, że w tym strasznym momencie tak ludzie pomagają sobie. Wszyscy przynoszą dary, nawet komputery, naprawdę wszystko. To jest niesamowite, że w takim mieście ogromnym, gdzie myślisz, że nie znasz nikogo, nawet sąsiada, jest tak pięknie - przyznaje kostiumografka.