To sprawy gospodarcze przeważyły o zwycięstwie Trumpa. "Amerykanie uwierzyli, że on poradzi sobie lepiej"

Amerykanie w wyborach prezydenckich postawili na Donalda Trumpa. Co ich przekonało? W kampanii akcentowanych było kilka wiodących kwestii, ale to gospodarka okazała się kluczem do sukcesu republikanina. Na Kamalę Harris częściej głosowali ci, dla których ważniejszy był stan demokracji i kwestie praw kobiet.