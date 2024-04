Banki krwi apelują przed długim weekendem. "Zapraszamy wszystkich dawców"

Jedna sadzonka to jak trzy uratowane życia, bo tylu chorych może skorzystać z krwi pobranej od jednego dawcy. - Raczej do oddawania krwi nie trzeba zachęcać, ale myślę, że taki dodatek jest miły - mówi Piotr, dawca krwi.

Jedna sadzonka to jak trzy uratowane życia

- Korzystając z tej akcji, pomagając ludziom, staramy się również też w jakiś sposób pomóc przyrodzie - mówi Świstak. Pomagają nie pierwszy raz. Zimą leśnicy rozdawali krwiodawcom świerki. - O ile "choinka dla życia", akcja, która już miała miejsce trzykrotnie jest akcją ogólnopolską, to akcja "sadzonka dla życia" jest akcją regionalną - informuje Świstak. - Też dostałem drzewko do posadzenia i już w ogrodzie rośnie, bardzo miło - mówi o akcji Łukasz, dawca krwi.

Chętnych do podzielania się tym bezcennym lekiem nie brakowało, ale niestety nie wszędzie jest tak duże zainteresowanie. - Mamy około 60 oddań na tysiąc mieszkańców, co daje mniej więcej dwukrotność średniej krajowej, więc Podlasie jest numer jeden w naszym kraju - mówi Radziwon.

Apel banków krwi

W wielu miejscach w Polsce krwi brakuje. Najczęściej problem jest z dostępnością grupy 0 Rh-. - Bardzo dużo dni wolnych i też wtedy dawcy nie będą oddawać krwi, a wiemy, że w takim okresie też się zdarza dużo wypadków, gdzie krew może być potrzebna niestety. Bardzo zapraszamy, żeby właśnie przed majówką przyjść do nas - mówi lekarka Antończyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

- Zapraszamy wszystkich dawców, tych, którzy regularnie oddają krew oraz tych, którzy by chcieli zacząć, a nie mogą się zdecydować, więc przed majówką może to będzie taki dobry moment - mówi Tomasz Hadas z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dla ułatwienia mieszkańcy Poznania od rana mogli oddawać krew na Dworcu Autobusowym. Takie mobilne centrum krwiodawstwa każdego dnia jest w innym rejonie miasta. - Każdy jest po prostu zajęty, więc ta formuła się bardzo dobrze sprawdza i jesteśmy w wielu miejscach w całej Wielkopolsce. W poniedziałek, wtorek są to dobre dni, na to, żeby czy nas szukać w autobusie czy przyjść do centrum krwiodawstwa - mówi Hadas. Krew może oddać tylko osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat. To nic nie boli i nic nie kosztuje, a trwa zaledwie kilka minut - przekonują ci, którym oddawanie krwi weszło już w nawyk. - Od 1989 roku (jestem dawcą - przyp. red.). Ponad 25 litrów, wszystkim polecam, wszystkich zachęcam - apeluje Anna, dawca krwi. - Bo w każdym momencie naszego życia ta krew może być potrzebna - dodaje Mateusz, dawca krwi.