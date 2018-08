Nowa ambasador USA w Polsce nagrała powitalny film

Jestem zszokowana i zraniona - tak Asia Argento reaguje na doniesienia dziennika "New York Times", który podaje, że miała molestować seksualnie niepełnoletniego Jimmy’ego Bennetta. Włoska aktorka i reżyserka, zaangażowana w słynna akcję #MeToo, stanowczo temu zaprzecza. Pierwszy raz do sytuacji odniósł się sam Bennett, a portal TMZ publikuje rzekomego SMS-a aktorki, w którym ta miała się przyznać do uprawiania seksu z Bennettem.

