Wiadomo, kiedy Notre Dame znów ma być otwarta. "Będzie wspaniała, lśniąca pięknem i promieniejąca światłem"

Wielu paryżanom, zwłaszcza tym, którzy przez lata codziennie podziwiali majestat katedry, do dziś ciężko przychodzi mówienie o tym, co stało się 15 kwietnia 2019 roku. - Właśnie zamykałam stoisko. Kończył się dzień. Zobaczyłam dym. Początkowo nie bałam się, ale potem dym stał się dużo większy. To było przerażające - wspomina Laurence Alsina, która prowadzi stoisko niedaleko Notre-Dame. - Nie jestem chrześcijaninem, ale to był dla mnie szok. Bałem się, że cała katedra runie - przyznaje Albert Cohen, mieszkaniec Paryża.