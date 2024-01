Urodziła dziecko, ale po 72 godzinach niemowlę zmarło. Lilian wyszła z więzienia po siedmiu latach

Drakońskie prawo w Salwadorze

- Domagamy się sprawiedliwości, aby kobiety miały prawa seksualne i reprodukcyjne. To dziś dla nas duży dzień. Dziś zamykamy naszą kampanię, ponieważ w końcu uwolniliśmy wszystkie kobiety, które reprezentował nasz kolektyw na rzecz dekryminalizacji aborcji - przekazała Mariana Moisa z Kolektywu "17", który powstał, by walczyć o uwolnienie 17 uwięzionych kobiet.

Całkowity zakaz aborcji w Salwadorze został wprowadzony w 1998 roku. Nie obejmuje żadnych wyjątków, także w przypadku gwałtu lub gdy ciąża stwarza ryzyko dla zdrowia matki. Osobom uznanym za winne przerwania ciąży grozi od dwóch do ośmiu lat więzienia. Jednak w wielu przypadkach zarzut zostaje zmieniony na zabójstwo kwalifikowane, za co sądy skazują kobiety nawet na kilkadziesiąt lat.

- Nadal się bronimy, kontynuujemy walkę o to, aby państwo nie tylko dokonało przeglądu procedur na szczeblu sądowym, aby były one wolne od stereotypów dotyczących płci i dyskryminacji kobiet, ale także o dokonanie przeglądu ustawodawstwa. I to jest jedno z naszych żądań: dopóki to się nie zmieni, niestety, w naszym kraju nadal będą zdarzać się takie przypadki - mówi Angelica Rivas, obrończyni kobiet ściganych w Salwadorze za aborcję.

Sprawa Beatriz

W ubiegłym roku Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka zaczął analizować głośną sprawę Beatriz, która stała się symbolem całego ruchu proaborcyjnego w Salwadorze. Imię kobiety zmieniono celowo, by chronić jej tożsamość. - Napełnia nas to dużą satysfakcją, dużą radością i nadzieją, że uzyska sprawiedliwość, której nie mogła znaleźć w Salwadorze. Zatem mamy nadzieję, że znajdzie ją tutaj - przekazał Huberto, brat Beatriz.

Ciężarna ubiegała się o zezwolenie na terminację ciąży, wnioskując o to do Sądu Najwyższego. Wniosek odrzucono. Kobieta urodziła martwe dziecko. Zmarła kilka lat później w wypadku drogowym, dlatego o sprawiedliwość dla niej walczy teraz rodzina.

- Całkowita kryminalizacja aborcji, nawet gdy życie kobiety jest zagrożone i płód nie ma możliwości przeżycia, jest naruszeniem praw. W szczególności w tym przypadku naruszyło to prawo do życia Beatriz, prawo do integralności cielesnej i do zdrowia, było to także formą tortur. Ona także próbowała uzyskać dostęp do mechanizmów wymiaru sprawiedliwości. Te środki okazały się również nieskuteczne - zwraca uwagę Gisela de Leon, prawniczka Beatriz i jej rodziny.