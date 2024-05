Także sąd drugiej instancji stwierdził, że AfD może być podejrzewana o prawicowy ekstremizm

- Przedstawiliśmy sądowi tysiące stron dowodów z odpowiednimi cytatami. Te cytaty są dokładnie poparte datami oraz kontekstem, w jakim padły. To wypowiedzi nie tylko szeregowych członków partii, ale także czołowych postaci AfD. Wszystkie te wypowiedzi były znane tak sądowi, jak i AfD. Sąd podzielił naszą opinię, że są to działania niezgodne z konstytucją - przekazał Thomas Haldenwang, prezes Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji.

- Politycznym celem dużej części AfD jest to, by obywatele Niemiec o pochodzeniu imigranckim mieli niższy status prawny niż etniczni Niemcy. To pociąga za sobą prawną dyskryminacje opartą na kryteriach pochodzenia. To jest jawnie sprzeczne z niemiecką konstytucją - wskazuje Gudrun Dahme, rzeczniczka sądu.