Dwa lata temu przyjął pod swój dach 80 uchodźczyń z dziećmi. Teraz pomaga powodzianom

Gdy 80-latka mówi, że najgorsze, co przeżyła, zdarzyło się niecały miesiąc temu, żadne nagrania nie oddadzą tego, co widziała na własne oczy.

- "Albo pani zostaje, albo się pani godzi na śmierć". To ja się zebrałam i poszłam, i ratownik medyczny mnie do tego samochodu strażackiego zaprowadził - opowiada Zofia Drąg, 80-letnia mieszkanka Stronia Śląskiego. Jak dotąd, do domu nie wróciła. Wciąż nie wiadomo, czy jej blok jest bezpieczny. Także inni śpią u rodziny, u znajomych, w hotelach, które mieszkańcom Stronia Śląskiego oferują pomoc.

Młodzi mają czym się zająć, by nie myśleć - sprzątaniem. Dla seniorów ze Stronia Śląskiego sprzątanie i odbudowa jest ponad siły. - Myśmy zostawili tam to błoto, tę wodę - mówi Elżbieta Kling, mieszkanka Stronia Śląskiego.

Można wpaść w rozpacz, ale dziś się uśmiechają. Pierwszy raz. - Ludzie, którzy idą po suchym chodniku, po suchych jezdniach, buzie niezmartwione tak jak nasze, i to mi dodawało, że jednak jest świat, który też do nas wróci - mówi Elżbieta Kling.

Zielona szkoła dla powodzian

47 seniorek i seniorów wyrwał z powodzi i zmartwień pan Witold Wójcik, przedsiębiorca z Nowego Miasta nad Pilicą koło Grójca. - Jeśli chodzi o seniorów, to pan burmistrz sam mi mówił: oni przychodzą do niego, płaczą, i to jest coś, co pilnie trzeba było uzdrowić - wskazuje Witold Wójcik, przedsiębiorca i dziennikarz.