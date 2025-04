Swoją pracę traktuje jak misję. Pani Anna pomogła uratować setki istnień

Kiedy mówimy o transplantacjach, to zazwyczaj wyobrażamy sobie samą operacje - ten niezwykły moment, kiedy ograny jednej osoby dają szansę na życie komuś innemu. Jednak zanim dojdzie do operacji, to musi się jeszcze wiele wydarzyć. Trzeba wykonać setki telefonów i podjąć dziesiątki trudnych decyzji.

Każdy przeszczep zaczyna się właśnie od nich

W kraju jest 340 szpitalnych koordynatorów. To bardziej misja niż praca. - Praktycznie przenosiłam to do domu. Później się nauczyłam, że gdziekolwiek się nie umawiałam to zawsze wszystkim mówiłam: słuchajcie, dzisiaj mam komórkę. Także jakby co, to dziękuję, do widzenia - mówi pani Anna.