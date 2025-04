Sukces Magdaleny Pudełko. Pierwszy raz dziewczyna wygrała Olimpiadę Matematyczną

- Jestem, oczywiście, bardzo szczęśliwa - mówi Magdalena Pudełko, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. - Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje i że w przyszłości będziemy mieć więcej zwyciężczyń - dodaje.

17-letnia Magdalena Pudełko to prawdziwa królowa królowej nauk. Niedawno Magdalena została pierwszą kobietą-zwyciężczynią krajowej Olimpiady Matematycznej. Ten konkurs ma 76-letnią historię. Współzwycięzcą został Mateusz Wawrzyniak.

- W przypadku Magdy było widać od początku w pierwszej klasie, że to już jest zaszczepiona pasja - mówi Jacek Dymel, nauczyciel matematyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Co stoi za sukcesem 17-latki?

To jednak nie koniec. Dosłownie kilka dni temu Magda wróciła do Polski ze złotym medalem Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt. Zajęła na niej trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze wśród zawodniczek z Europy. Do tej pory żadna Polka nie osiągnęła takiego sukcesu.