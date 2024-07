Sondaże wieszczą dotkliwą porażkę po 14 latach u władzy. "Ludzie mają dość kłamstw i niekompetencji "

W czwartek w Wielkiej Brytanii odbędą się wybory parlamentarne. Sondaże wskazują, że rządzący krajem od 14 lat torysi oddadzą władzę Partii Pracy. Eksperci oceniają, że to będzie spektakularna poraża partii Rishiego Sunaka.

Rishi Sunak nie ma już nic do stracenia, dlatego na scenę, na ostatniej prostej kampanii wyborczej, wezwano człowieka, któremu ustępujący premier wbił nóż w plecy. Entuzjazm sali musiał zaskoczyć nawet pomysłodawców tego występu, a premier Sunak musiał powołać się na sławę swojego byłego szefa. - Boris ma rację mówiąc, że nadszedł czas, by wszyscy konserwatyści się zjednoczyli, by odebrać Partii Pracy superwiększość - mówił brytyjski premier.