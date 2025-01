Polacy rocznie nie odwołują ponad miliona wizyt lekarskich. Jest pomysł, jak to zmienić

Nieodwołanych przez pacjentów wizyt u lekarzy jest rocznie ponad milion. Co więcej, niektórzy zapisują się jednocześnie na kilka różnych wizyt w tym samym czasie, w kilku różnych miejscach. System e-rejestracji, który działa już pilotażowo w 150 placówkach, ma wyłapywać takie sytuacje i ułatwić nam odwołanie wizyty, jeśli wiemy, że nie dotrzemy.

- To jest bardzo ważne, bo przypomina. Nie wszyscy pamiętają. Ja też pamiętałam, że byłam tu dwa lata temu, ale też nie wiedziałam, w jakim miesiącu - mówi pani Tatiana.

Jedni nie pamiętają, gdzie byli, inni nie pamiętają, gdzie mieli pójść, a to mniej czy bardziej świadome zapominanie blokuje w kolejkach miejsce innym. Dzięki systemowi e-rejestracji ma się to zmienić. - Będzie monitorował również takie zachowania pacjentów, którzy rejestrują się w wielu miejscach jednocześnie. Ten system pozwoli na wyeliminowanie tego typu patologicznych zachowań - wskazuje Andrzej Stencel z Geneva Trust Polska.

Pacjenci masowo nie przychodzą na umówione wizyty. Przez to inni muszą czekać. Problem jest w całej Polsce

Pilotaż w 150 placówkach

Na nieprzetarte szlaki ruszyli jako pierwsi pacjenci 150 placówek medycznych z całego kraju, włączonych do programu pilotażowego. Na początek system sprawdzany jest na zainteresowanych cytologią i mammografią oraz na pacjentach, którzy potrzebują wsparcia kardiologa.

To nieprzypadkowy wybór, bo jakie są skutki zbyt późnej reakcji na zagrożenie zawałem, udarem czy rakiem - nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Jak się zarejestrować?

- Jeśli chodzi o badania mammograficzne, to aż 83 procent pacjentek wybrało taką formę rejestracji, co świadczy o tym, że jest to bardzo potrzebne - podkreśla Konrad Zaradny, dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.