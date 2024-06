PiS może stracić subwencję partyjną. PKW ma czas do połowy lipca na zatwierdzenie sprawozdania

- Ja jestem przekonany, że to było finansowanie kampanii wyborczej - oświadczył Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej, na konferencji prasowej, mówiąc o nietypowych wydatkach Lasów Państwowych w poprzednim roku,

To konkretne zarzuty, za którymi idą konkretne dowody. - To, co uderza najbardziej, to wzrost budżetu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych na działania medialne w 2023 roku, i to chyba jest rekord: o tysiąc procent - podkreślił Jerzy Fijas.