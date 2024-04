Kolejne ogniska zakażeń, coraz cięższe przypadki. "Należy się spodziewać wzrostu zachorowań w najbliższych latach"

Wracają choroby, o których myśleliśmy, że możemy o nich zapomnieć. I mogliśmy, dopóki wystarczająco wielu z nas się na nie szczepiło. A teraz chorzy na odrę walczą w szpitalach o życie i jest ich z każdym rokiem coraz więcej - proporcjonalnie do tego, jak wiele osób nie chce się szczepić.

Ale już rejestrują i to tak poważne: - Jedna z naszych pacjentek walczy o życie w oddziale intensywnej terapii dziecięcej. Wymagała intubacji i wentylacji mechanicznej - informuje dr Kamila Ludwikowska z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

To skutki odry, której ogniska wystąpiły we Wrocławiu, Poznaniu czy w Warszawie. Od początku roku w całej Polsce zachorowało blisko sto osób, głównie dzieci. Dla porównania, w ostatnich latach zachorowań było średnio trzykrotnie mniej i to przez cały rok.