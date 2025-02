Nierówny dostęp do leczenia i wiele zaniedbań. Opieka onkologiczna w Polsce pod lupą NIK

- Nie monitoruje się jakości w ochronie zdrowia. Była szansa, żeby to zmienić. Niestety, ją zmarnowano - zwraca uwagę prof. Jacek Jassem, onkolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To sprawia, że pacjenci migrują, szukając najlepszego leczenia.

Wybór terapii a finansowanie z NFZ

Onkolog, doktor Łukasz Kwinta przyjmuje w Krakowie chorych z odległych zakątków Polski. - Obciążenie pracą jest bardzo duże i choćbyśmy chcieli i robimy, oczywiście, wszystko, co możemy, no, na pewno nie możemy poświęcić tyle czasu pacjentom, ile wymagają - mówi onkolog.

- Ile czasu ma onkolog w poradniach onkologicznych w dużych ośrodkach? To jest 3 do 5 minut. Jest tylko czas na wypisanie recepty i sprawdzanie, czy w danej tomografii jest odpowiedź na leczenie, ale opowiedzenie o tym, spotkanie się z pacjentem, to nie istnieje - podsumowuje prof. Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

Onkolog, profesor Cezary Szczylik mówi to z własnego doświadczenia jako pacjenta właśnie. Dlatego, by nie brakowało lekarzy, za najpilniejsze uważa zachęcenie studentów medycyny, by wybierali onkologię. - Umieralność jest u nas wyższa niż w Europie o 25-30 procent i myślę, że to się nie zmieniło od dwudziestu kilku lat - zwraca uwagę profesor.