W European Heart Journal zostały opublikowane amerykańskie wyniki badań wskazujące, że ksylitol zwiększa ryzyko udarów i zawałów serca. Słodzik jest dodawany między innymi do napojów gazowanych, gum do żucia i past do zębów. To już kolejne negatywne doniesienie na temat słodzików tak bardzo popularnych i modnych, bo zastępujących cukier. Aspartam jest od zeszłego roku na liście WHO produktów mogących powodować raka.

Ksylitol i cukier na oko są nie do odróżnienia. O cukrze jednak było wiadomo od dawna, że jest niezdrowy, ale teraz okazuje się, że ksylitol również. - Ja cierpię na cukrzycę typu drugiego i cukru jako takiego nie używam, a do tej pory faktycznie korzystałem z ksylitolu - przyznaję pan Jarosław. O tym, że ksylitol jest niezdrowy, wiemy z badań opublikowanych w European Heart Journal, a więc z bardzo cenionym kardiologicznym piśmie. - Tam, żeby praca była opublikowana, musi być sprawdzona od strony wiarygodności naukowej, ale także rzetelności zbierania danych. Ona nie może pozostać bez oddźwięku, bez analizy, bez komentarza - zapewnia prof. Maciej Grabowski z Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Są dowody na to, że ksylitol może przyczyniać się do zawałów serca i udarów. Była na to narażona jedna trzecia badanych z najwyższym poziomem ksylitolu. - Jest pewna tendencja do nadkrzepliwości, jest pewna tendencja do sklejania się płytek krwi i w tym mechanizmie do tworzenia zatorów w tętnicach mózgowych czy to tętnicach serca - wyjaśnia prof. Maciej Grabowski.

Na co zamienić ksylitol?

Eksperci podkreślają, by taki zator w tętnicach się zrobił, trzeba ksylitolu lub erytrolu sporo systematycznie przyjmować. Średnia bezpieczna granica to maksymalnie trzy łyżki dziennie. Nie mamy jednak nad tym pełnej kontroli, bo ksylitol występuje też w pastach do zębów, gumach do żucia i innych produktach.

- 30 gramów ksylitolu to jest taka ilość, którą maksymalnie możemy stosować w ciągu dnia, żeby nie zwiększyć ryzyka wystąpienia zawału czy też udaru, biorąc pod uwagę, że ksylitol zwiększa krzepliwość krwi - wyjaśnia dietetyczka kliniczna Aneta Łańcuchowska.

Na co zamienić ksylitol? Na pewno nie na aspartam, który Światowa Organizacja Zdrowia już w zeszłym roku wpisała na listę substancji prawdopodobnie rakotwórczych. Jeszcze gorszym rozwiązaniem byłby powrót do cukru. A więc na co?

- Polecałbym wybierać zawsze wodę mineralną ze względu na to, że jest ona dla nas zdrowa i nawadnia nas w najlepszy sposób - radzi trener personalny Damian Błoński. A dla tych, co jednak muszą posłodzić, porada jedyna i uniwersalna: najlepiej - jak zwykle we wszystkim - zachowywać umiar.

Źródło: Fakty TVN