Miały wzmocnić ochronę drzew w Polsce. Na czym stanęła inicjatywa lasów społecznych?

"Zrób to albo zgiń" - dziś przed takim dylematem stoi wielu młodych mieszkańców Indii. Bieda i brak perspektyw zmusza ich do wyjazdu z kraju. Szukając lepszego jutra, decydują się na długą i ryzykowną podróż do Stanów Zjednoczonych. Zdesperowani płacą przemytnikom tysiące dolarów, aby móc dotrzeć do celu. Szlak przemytniczy, nazywany "trasą osła", często jest dla nich kresem marzeń o dostatniej przyszłości. Wielu z nich traci życie lub trafia w ręce służb granicznych. Aby sprawdzić, jak wygląda przemyt ludzi, do Indii udał się reporter CNN Ivan Watson.