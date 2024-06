Był polskim pionierem odnawialnych źródeł energii. Po 22 latach odwiedziliśmy ponownie pana Leonarda

W 2002 roku w "Faktach" pokazywaliśmy pana Leonarda Napiórkowskiego, który zainstalował panele słoneczne na swoim domu. Mężczyznę odwiedziliśmy z kamerą po 22 latach, żeby sprawdzić, czy działają cały czas, choć trzeba dodać dla współczesnego widza, że nie są to tak popularne obecnie panele fotowoltaiczne.

- To są panele podgrzewające czynnik, który rozprowadza ciepło. Oddaje część tego ciepła do ziemi, do gruntu, skąd później pompa czerpie zimą - wyjaśnia pan Leonard.