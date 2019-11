Wojewoda stawia ultimatum, radni kolejny raz odrzucają uchwałę. "Po prostu góral może bić swoją żonę"

Jedno zabójstwo co drugi dzień. Rząd Francji rozpoczął szerokie konsultacje zmian w prawie Tylko od stycznia we Francji z rąk męża, partnera czy byłego małżonka zginęło 125 kobiet. Oznacza... - Nic nie robiłyśmy z tym, bo wiedziałyśmy, że nie dostaniemy żadnej pomocy - tłumaczy pani Małgorzata, która była ofiarą przemocy domowej.

Kobieta potrzebowała dziesięciu lat, by powiedzieć mężowi "stop". Wcześniej to on mówił więcej. Pani Małgorzata była przez swojego męża obrażana i zastraszana. Dochodziło również do przemocy fizycznej.

- Wziął jakiś kawałek kabla i dusił mnie tym - opowiada.

Kobieta mieszka w powiecie tatrzańskim i czekała na przełom w miejscowych przepisach, bo jej zdaniem dodałoby to sił ofiarom.

Radni Zakopanego po raz kolejny zdecydowali inaczej.

Tym samym Zakopane pozostaje jedyną gminą w Polsce, która nie ma uchwały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ani zespołów interdyscyplinarnych, które pomagają ofiarom. Niezmiennie od dekady radni przepisy odrzucają, mimo że ustawa z 2005 r. nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Józef Figiel, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane, podkreśla, że rada głosuje "zgodnie z własnym sumieniem".

Innego zdania są państwowe instytucje - Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wreszcie wojewoda małopolski. Ten ostatni wysłał do rady ultimatum - jeśli rada na przyjmie przepisów do 15 listopada, będą jej groziły sankcje, z rozwiązaniem włącznie.

- Gdyby to nie nastąpiło, to będziemy musieli bardzo poważnie rozważać kontynuację działań nadzorczych nie wyłączając nawet tych środków ostatecznych - mówił przed głosowaniem Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Nie mamy z tym problemu. Jeżeli (wojewoda - przyp. red.) rozwiąże, to się spakujemy - odpowiada Wojciech Tatar, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane. - Nie będę tych wartości swoich sprzeniewierzał. Nawet za cenę rozwiązania rady - dodaje Józef Figiel.

"Chodzi o to, żeby na wczesnym etapie zapobiegać"

"Powiedział, że chętnie by zer**** jedną z nas". Kolejne kobiety oskarżają dyrektora teatru Już 16 kobiet oskarża dyrektora krakowskiego Teatru Bagatela Henryka Jacka Shoena o mobbing i...

Do niedawna radni czuli wsparcie władzy. Upór przed przyjęciem przepisów chroniących ofiary przemocy domowej chwaliła była premier Beata Szydło.

- Po prostu góral może bić swoją żonę. Góral ma do tego prawo - żali się pani Małgorzata. - Przyjeżdża policja i mój mąż klepie w ramię i mówi mu "cześć", albo dzielnicowy przyjeżdża do mnie i mówi mi "wie pani co? Ja znam pani męża już ponad 20 lat" - dodaje.

Wezwani policjanci byli spoza Zakopanego, ale i w samym mieście pani Małgorzata szukała pomocy.

Okoliczne gminy przepisy przyjęły. Działają w nich zespoły psychologów, policjantów, prawników, którzy wspólnie zastanawiają się, jak pomagać pokrzywdzonym, wymieniają się informacjami.

Zakopane jednak konsekwentnie mówi "nie". Cześć radnych tłumaczy, że nie chcą przyjąć uchwały w obawie o rodziny. - Chodzi mi o to, żeby dzieci nie były zabierane rodzinom - mówi Wojciech Tatar.

- Nie o to w tym wszystkim chodzi. To właśnie chodzi o to, żeby na wczesnym etapie zapobiegać przemocy w rodzinie - odpowiada jednak inny radny Zbigniew Szczerba.

Kilku radnych całej rady nie przekonało. Wojewoda dostanie odpowiedź, że uchwała została odrzucona.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN