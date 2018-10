14 października 2018, 19:08

Rząd kupił upadłe lotnisko w Radomiu i zainwestuje w nie miliard złotych. "To jest absurd"

Co z Okęciem, co z Modlinem i co z Centralnym Portem Lotniczym? Mnożą się pytania, bo mnożą się przedwyborcze obietnice premiera. W Radomiu - padło na rozwój lotniska. Za obietnicą - idą poważne pieniądze. I argumenty, o których trudno powiedzieć to samo.