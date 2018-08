"Pan prezydent Duda robi to, co się bardziej opłaca PiS-owi"

Partia Razem, Prawica Rzeczypospolitej, PSL i Kukiz'15 - przedstawiciele tych partii byli w poniedziałek u prezydenta z prośbą o weto. W nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego PiS nie upraszcza, tylko ściemnia - mówią mniejsze partie, a prezydent Andrzej Duda chyba się z nimi zgadza. Czy zawetuje?

Przeciwko planowanym zmianom w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego zawiązała się koalicja małych partii - tzw. koalicja tęczowa, bo sięga od Partii Razem, przez PSL, do Prawicy Rzeczypospolitej.

- PiS ściemnia, że te zmiany mają uprościć wybory - uważa Julia Zimmermann z Partii Razem. - Ponad 20 procent społeczeństwa nie będzie miało swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim - dodaje Jarosław Sachajko, poseł Kukiz’15. - Optujemy w przyszłości za listą krajową - mówi sam Paweł Kukiz.

Z takimi argumentami przedstawiciele koalicji tęczowej poszli w poniedziałek do prezydenta, ale być może niepotrzebnie, bo prezydent wydawał się już przekonany.

Andrzej Duda weto zapowiedział już w wywiadzie prasowym dla "Dziennika Gazeta Prawnej", teraz powtarzają to jego ministrowie.

- Także partie cieszące się sporym poparciem, rzędu 7-10 procent, mogą nie mieć żadnego reprezentanta - zauważa Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta.

Prezydent Duda ma podjąć decyzję w sprawie weta w tym tygodniu.

"Prezydent ma wątpliwości". Szczerski: decyzja w sprawie ordynacji do czwartku Jak zapowiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, decyzja Andrzeja Dudy w sprawie ordynacji do Parlamentu Europejskiego zapadnie "najpóźniej w okolicach południowych w czwartek". - W poniedziałek jest spotkanie z partiami, które do...

Wola prezesa

Nowa ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, którą uchwalił parlament, promuje duże partie, czyli PiS i PO, a odbiera szanse partiom mniejszym. Gdyby obowiązywała ona w wyborach europejskich w 2014 roku, to PiS i PO miałyby po 5 mandatów więcej, SLD miałby 3 zamiast 5, PSL 1 zamiast 4, a Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego zamiast 4 mandatów nie miałaby ani jednego.

- O ordynacji zdecyduje Jarosław Kaczyński z Joachimem Brudzińskim, a nie Andrzej Duda - uważa Piotr Misiło, poseł Nowoczesnej. - Pan prezydent Duda robi to, co się bardziej opłaca PiS-owi - dodaje Sławomir Nitras, poseł PO.

Dla opozycji sprawa jest jasna. Jarosław Kaczyński uchwaloną w lipcu ordynacją pogroził ewentualnym rozłamowcom w łonie własnego obozu politycznego, bo bez PiS-u byliby bez szans, a teraz sam nakazuje prezydentowi weto, by nie jednoczyć z kolei opozycji wokół dużej PO.

- Kaczyński przestraszył się jednej, zjednoczonej listy całej opozycji. Ta nowa ordynacja do Parlamentu Europejskiego nowa wymusza takie zjednoczenie - przekonuje Marcin Kierwiński, poseł PO.

"Nie wierzę, że to ustawka między prezydentem a Kaczyńskim" Myślę, że prezydent zawetuje ustawę zmieniającą ordynację do Parlamentu Europejskiego, bo konsolidacja opozycji nie jest na rękę PiS-owi - powiedział w "Ławie polityków" w TVN24 lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Zaznaczył, że jeśli prezydent ją...

Niepotrzebny spór z UE?

Tymczasem w PiS-ie słychać z kolei, że prezydent po prostu popiera partię Pawła Kukiza, bo ona w nowej ordynacji jest bez szans.

PiS z przekąsem, ale nie bez racji, zauważa, że kukizowcy teraz protestują, chociaż jeszcze niedawno postulowali wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, które jeszcze bardziej promują duże partie i dają jeszcze mniej szans małym graczom. - Powinni powiedzieć: tak, to jest krok w dobrym kierunku - śmieje się Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

Nowa ordynacja, choć zakłada w teorii pięcioprocentowy próg wyborczy, to przez matematyczne kombinacje realny próg bardzo podnosi. A to może oznaczać kolejny protest instytucji unijnych i spór PiS-u z Unią Europejską, kolejny i niepotrzebny.

- Myślę, że w interesie publicznym bez wątpienia jest to, aby wszystkie ordynacje były ordynacjami transparentnymi - odpowiada wymijająco Wróblewski, zapytany o to, czy PiS będzie rozpczarowany, jak Andrzej Duda zawetuje nową ordynację.

"Unia staje się bezradna, kiedy operuje skalpelem, a ma partnera, który wymachuje toporem" Tak zwana reforma sądownictwa nie idzie w kierunku zaspokojenia oczekiwań obywateli. Zasadniczym celem jest wymiana kadrowa - ocenił w "Faktach po Faktach" były premier Leszek Miller. Wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w sądownictwie...

Kościół na nie

Politycy PiS niechętnie się też odnoszą do oświadczenia rzecznika Konferencji Episkopatu Polski.

"Właściwy porządek polityczny polega na tym, by jak największa część obywateli mogła uczestniczyć w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności. Regulacje wyborcze nie mogą zatem do tego uczestnictwa zniechęcać obywateli ani ograniczać możliwości uprawnionego wyboru. (…) (Prawo wyborcze - przyp. red.) winno służyć społeczeństwu, działaniom na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko największym partiom politycznym" - zaznaczył w czwartkowym oświadczeniu ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP.

Kościół stanął po stronie mniejszych partii - Kukiz’15, ale także Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, który też protestuje. - Całej Polski nie można zamknąć w konflikcie PO-PiS - przekonuje Jurek.

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN