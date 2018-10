28 października 2018, 19:04

Lepsza niż Argentyna i Malediwy. Prestiżowe wydawnictwo poleca Łódź

Atrakcyjniejsza niż Malediwy, ciekawsza od Houston. Łódź w rankingu "Best in Travel 2019" brytyjskiego wydawnictwa Lonely Planet jest na drugim miejscu w kategorii "Best Value".