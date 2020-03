W szpitalach brakuje lekarzy chorób zakaźnych. "Ta sytuacja trwa i pogarsza się od wielu lat"

W poniedziałek pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i wschodzie kraju okresami opady deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 11 stopni Celsjusza w centrum kraju do 12 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h, na Wybrzeżu do 70km/h, a w górach do 100 km/h.

