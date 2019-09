"Nie świruj, idź na wybory". Spontaniczna akcja podbija internet

Bycie posłem to służba i pomoc - te słowa to zgrabny banał, który idealnie pasuje do wyborczego spotu i pewnie w niejednym się znajduje. Jednak w jednym zgrzyta szczególnie. Posłanka PiS Bernadeta Krynicka, która krytykowała protest osób niepełnosprawnych w Sejmie, w najnowszej reklamie wyborczej mówi o potrzebach osób niepełnosprawnych.

