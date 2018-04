Cimoszewicz: Polska powinna wejść do strefy euro

Teoretycznie Michel Phelps jest ostatnim człowiekiem, który mógłby na cokolwiek narzekać. Odniósł największy sukces w historii sportu, zdobył 28 medali olimpijskich w tym 23 złote. By być w stanie trenować i osiągać takie wyniki musiał zjeść na śniadanie trzy kanapki z serem i cebulą podsmażone z jajkiem, potem dwa kubki kawy, wielką miskę owsianki, następnie omlet z pięciu jajek, pięć naleśników i trzy tosty z czekoladą. To tylko śniadanie, w sumie w ciągu dnia musiał pochłonąć 12 tysięcy kalorii. Przeciętny człowiek je tyle przez pięć dni, a i tydzień dałoby się przeżyć. Tylko, że gdy kończyły się igrzyska i i Michael Phelps nie miał przed sobą żadnego startu, nie miał pojęcia co zrobić z życiem. Jak przyznał, jedyne co umiał, to spać, jeść i pływać. Najwybitniejszy człowiek w historii sportu był bliski samobójstwa nie dlatego, że coś mu nie wyszło, bo akurat udało mu się wszystko, tylko dlatego, że nie wiedział co dalej. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»