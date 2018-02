Rosjanie mówią o iskanderach w obwodzie kaliningradzkim. Siemoniak: róbmy swoje, to będzie dobra odpowiedź

Jedna z największych organizacji charytatywnych na świecie tłumaczy się z tego, jak "pomagała" po trzęsieniu ziemi na Haiti. Choć zginęło kilkaset tysięcy ludzi, miliony ucierpiały, to nie przeszkodziło to Oxfamowi w organizowaniu na wyspie orgii. Co więcej, miały w nich brać udział osoby nieletnie, a sprawa była tuszowana. Wszystko to działo się osiem lat temu, ale o sprawie dowiadujemy się dopiero teraz, dzięki doniesieniom dziennikarzy "The Times". Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

