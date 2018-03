Miller o wizycie kanclerz Niemiec: to się nie może zakończyć pozytywnie

Miesiąc temu w szkole średniej w Parkland na Florydzie 19-letni Nicolas Cruz zastrzelił 17 osób, a kolejnych 15 ciężko ranił. Potem były wiece, na których licealiści z Parkland domagali się od polityków zmian w prawie. Później dołączyli do nich koledzy z tysięcy innych amerykańskich szkół. Donald Trump rozmawiał z rodzinami ofiar, też był wstrząśnięty tragedią, zapowiedział zmiany, ale jedną z nich był m.in. pomysł na to, by uzbroić nauczycieli. Na poziomie federalnym w sprawie dostępu do broni nie zmieniło się nic. Polityków zaczęły wyręczać sieci sklepów z bronią, które wprowadzają swoje regulacje i podwyższyły granicę wieku umożliwiającą legalnie broń z 18 do 21 lat. Ale to wciąż niewiele. W czwartek uczniowie prawie 3000 amerykańskich szkół przerwali zajęcia i wyszli na ulice, domagając się bardziej zdecydowanego działania. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

