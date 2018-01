Nie tylko Polska ma problem z przepracowaniem lekarzy

- To, że Donald Trump nie chciał zostać prezydentem, jest bardzo prawdopodobna. Być może był moment, że chciał wystartować, by zrobić szum i zrobić biznes - stwierdził w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku. - Trump nadal się nie nauczył polityki - dodał, komentując szum medialny w związku z książką "Ogień i furia" zawierającą wywiady z ludźmi, którzy byli w otoczeniu Donalda Trumpa. - Ta książka nie ukazała się i być może nie ukaże. Prawnicy Trumpa podjęli działania, by ją zablokować, a nawet uniemożliwić cytowanie fragmentów. To świadczy o tym, jak wielkie poruszenie ona wywołuje - ocenił z kolei drugi gość programu, Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA.

