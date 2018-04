"Dlaczego na to pozwoliliśmy" i "Unio, przygotuj się na uchodźców z Węgier" to hasła, które można było usłyszeć w czasie wielotysięcznych manifestacji w Budapeszcie w miniony weekend. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych nie pozostawiają żadnych złudzeń. To Viktor Orban nadal będzie bezsprzecznie decydował o tym, co będzie się działo na Węgrzech. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

