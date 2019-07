W tym roczniku trzeba było zdobyć więcej punktów. "Powinni mieć równe szanse"

Mężczyzna wędkujący nad Wisłą w Bieruniu nie tylko zobaczył, ale też nagrał coś niepokojącego - czarną wodę płynącą kanałem do rzeki. - Śmierdziała zgnilizną - opowiadał potem ów wędkarz. Przez półtorej godziny czarna ciecz lała się w sobotę do potoku Bijasowickiego i dalej do Wisły. Postawiła na nogi policję, straż miejską, pożarną, a na koniec inspektorów ochrony środowiska. - To błąd naszego pracownika - bije się w pierś Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej i zapowiada konsekwencje. Jakie są ewentualne konsekwencje dla środowiska? Jeszcze nie wiadomo. Wyniki badań próbek wody mają być znane w przyszłym tygodniu.

