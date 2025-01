"Jeżeli ktoś nie wierzy, to my dajemy przykład". Sześcioletnia Pola żyje dzięki sprzętowi WOŚP

- W życiu by mi do głowy nie przyszło, że akurat będziemy musieli korzystać i że Orkiestra tak naprawdę powstała dla takich dzieci jak Pola. (...) Wspieramy każdy Finał, teraz już razem z Polą wrzucamy do puszek i głosimy dobrą nowinę. Jeżeli ktoś nie wierzy, to my dajemy przykład, że tak, to prawda, ten sprzęt jest i pomaga - powiedziała mama Poli.