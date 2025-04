Uczniowie w Poznaniu zagłosowali w prawyborach prezydenckich. "Nie ma takiego idealnego kandydata"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, ale już teraz odbywają się w Polsce szkolne prawybory. W Poznaniu organizatorzy akcji przygotowali około 30 tysięcy kart do głosowania. Przy tej okazji zapytaliśmy też uczniów, które problemy i postulaty są im szczególnie bliskie.

W 35 szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu odbyły się prawybory. Uczniowie mogli zagłosować dzięki Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania i samemu miastu. Organizatorzy przygotowali około 30 tysięcy kart do głosowania. - Jest to bardzo ważne, żeby faktycznie ta demokracja nam się kształtowała, żeby kształtować to społeczeństwo obywatelskie - zaznacza Jakub Krzemiński z Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Jedni nie mieli wątpliwości. - Jestem wyborcą zdecydowanym raczej, ja już mam jakiś taki swój pogląd i wiem, na kogo będę głosował - mówił Tymoteusz, uczeń III LO im. Jana Kantego w Poznaniu.

Dylematy innych, najmłodszych wyborców wcale nie odbiegają od tych, które mają starsi. - Kierowałem się tym, by wybrać kandydata, który w największym stopniu odpowiada gdzieś tam moim przekonaniom - zdradził Marcel, uczeń III LO im. Jana Kantego. - Sugerowałam się bardziej takim zarysem mniej więcej jakichś takich zdań kandydatów - przyznała Zosia, uczennica III LO.

Doktor Agnieszka Kwiatkowska o młodych wyborcach: są zróżnicowani TVN24

Problemy i postulaty, które są im szczególnie bliskie

- Nie wszyscy kandydaci są najlepsi, nie ma takiego idealnego kandydata - uważa Adam, uczeń III LO im. Jana Kantego.

- Skoro nie ma ideałów, to wybór spośród tych, którzy są, to swego rodzaju lekcja - słyszymy od socjologa. - Uczymy się też pewnego kompromisu: kompromisu sami ze sobą. To znaczy, na ile jesteśmy w stanie zgodzić się na to, że kandydat czy kandydatka, którą popieramy, nie zgadzają się z nami w pewnej sprawie. Natomiast też myślimy o tym, które postulaty są dla nas najważniejsze - wskazuje dr hab. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapytaliśmy poznańskich uczniów, które problemy i postulaty są im szczególnie bliskie. - Inflacja i mieszkania, bo to są rzeczy, które jako obywatel też widzę - wskazywał Tymoteusz. - Bezpieczeństwo państwa pod względem migracyjnym oraz system podatkowy - mówił Marcel.

Informacji o kandydatach uczniowie szukają w różnych źródłach. - Kierowałem się głównie niedawnymi debatami i tym, jak się kandydaci zaprezentowali w nich - mówił Jan. - Jest Twitter, jest YouTube, są też różnego rodzaju strony internetowe. Na przykład strona TVN-u też istnieje - wymieniał Mikołaj.

Debata w Końskich. Najważniejsze momenty TVN24

Dlaczego chcą wziąć udział w wyborach?

Przy okazji prawyborów uczniowie wypełniają ankietę z pytaniami. Odpowiedzi posłużą do analizy badawczej. - Będziemy mogli rozdzielić na przykład wyborców na tych, którzy w tym roku będą pełnoletni, będą mogli oddać głos w wyborach, i na tych, którzy nie będą mogli. Na tej zasadzie zrobić takie preferencje wyborcze faktycznie wśród młodzieży miasta Poznania - wyjaśnia Jakub Krzemiński z Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Ci, którzy są już pełnoletni, deklarują, że 18 maja pojawią się w lokalach wyborczych. - Obowiązek obywatelski jako Polaka, żeby pójść i oddać głos - uważa Mikołaj. - Myślę, że każda pełnoletnia osoba powinna wziąć udział. Nawet jeżeli nie do końca wie, to powinna przynajmniej spróbować (...) znaleźć swojego kandydata - twierdzi Adam.

- Myślę, że młodzi ludzie będą mogli mieć duży wpływ na osoby starsze ze swojej rodziny, które mogą nie do końca być przekonane do tego, czy powinny iść, czy nie powinny iść - ocenia Jan. - Uważam, że lepiej oddać głos, niż go nie oddawać w ogóle, bo to jest jeszcze gorsze - mówi Marcel.

