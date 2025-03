Fundacja SEXEDPL we współpracy z Konsorcjum Filantropijnym rozpoczyna projekt "Lekcje bez tabu". To aż 70 gotowych scenariuszy przygotowanych przez ekspertów. Materiały poruszają tematy związane między innymi z dojrzewaniem, zdrowiem intymnym, emocjami czy hejtem. Projekt powstał z myślą o wypełnieniu luki w systemie edukacji. Materiały są dostępne dla każdego na stronie fundacji.

Edukacja seksualna wciąż jest nieobowiązkowa w polskich szkołach i to budzi kontrowersje. - Edukacja seksualna ma za zadanie tłumaczyć, co z tego. Co z tego, że mamy ograniczony dostęp do profilaktyki zdrowotnej, co z tego, że mało wiemy o swoich ciałach. Co z tego, że wiemy, albo nie wiemy, jak rozpoznawać fake newsy dotyczące naszego bezpieczeństwa. Ten ostatni obszar jest obecnie gigantycznym problemem w kwestii właśnie dbania o swoje zdrowie, bezpieczeństwo. Swoje, dorosłych, ale przede wszystkim dzieci, których nie potrafimy nawigować, bo sami nie odebraliśmy tej edukacji - podkreśla Martyna Wyrzykowska, dyrektorka Fundacji SEXEDPL.

To, że nie mówimy o seksualności, nie oznacza, że temat nie istnieje. Brak rzetelnej wiedzy na temat ciała, emocji, zdrowia intymnego czy bezpieczeństwa w sieci często sprawia, że nastolatkowie czerpią wiedzę z niesprawdzonych źródeł w internecie.

- Dla mnie to powinien być taki komfort psychiczny, szczególnie przez nauczyciela dawany, żeby było takie otwarte miejsce i każdy mógł podzielić się tym, co uważa - słyszymy o jednej z uczennic w kampanii Fundacji SEXEDPL.

To miała być jedna ze sztandarowych zmian w szkolnictwie. Jednak edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa Adrianna Otręba/Fakty TVN

Projekt "Lekcje bez tabu"

Nastolatkowie chcą rozmawiać, są ciekawi jak ich ciało się zmienia. Dlatego tak ważna jest bezpieczna przestrzeń do rozmowy.

- Czasem tak wzdychamy: och, czemu nas tego w szkole nie nauczyli. I to właśnie są takie tematy, które nam się potem w życiu przydają, bo wchodzimy w relacje, musimy dbać o swoje zdrowie, albo w ogóle trudno jest nam rozmawiać o seksualności, bo gdzieś tam w naszym domu było to tabu i nie wiemy jak, więc to są naprawdę takie umiejętności, które są bardzo potrzebne, po to, żebyśmy wchodzili w fajne, satysfakcjonujące relacje, i żebyśmy mogli dbać o swoje zdrowie w dorosłym życiu - zaznacza Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka, autorka scenariuszy.

Projekt "Lekcje bez tabu" to program dla nauczycieli i rodziców przygotowany przez ekspertów z dziedziny psychologii, ginekologii, seksuologii i prawa. To aż 70 gotowych scenariuszy zajęć dla klas 4-6 oraz 7-8, a także uczniów szkół ponadpodstawowych.

- Nam bardzo zależało, żeby te scenariusze były w takiej formie warsztatowej, żeby tam była dyskusja, debata. Dajemy tam taką przestrzeń, gdzie nauczyciele mogą w sposób wrażliwy i z taką uważnością podejść do pewnych tematów - zapewnia Hubert Pajączkowski z Fundacji SEXEDPL, autor scenariuszy.

Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem? 22.09 | - Nie traćmy z oczu dzieci, nawet jeśli one nie sygnalizują wprost, że się boją. To że nie pytają nie znaczy, że się nie boją - mówi Marta Bąkowska, dziecięca psycholożka kliniczna. Ekspertka na antenie TVN24 radziła, co możemy zrobić, gdy nasze dzieci zmagają się z lękiem. TVN24

Kilkanaście lekcji na różne tematy

Treści odnoszą się do całościowej edukacji seksualnej. Dotyczą ciała, dojrzewania, nawiązywania relacji, różnorodności czy bezpieczeństwa w internecie.

- Tutaj też mam taki scenariusz ze sobą: źródła wiedzy o seksualności. To jest materiał, który pozwala odróżnić to, co jest opinią, od faktu. Mówi też o dezinformacji, której jest bardzo dużo wokół tych tematów - opisuje Hubert Pajączkowski.

- Bardzo dużo mówimy, w jaki sposób budować zdrowe i bezpieczne relacje. Mamy do czynienia z kryzysem samotności. Gdzie poznać inne zaufane osoby? Jak radzić sobie z tym, kiedy te osoby nas odrzucają? Tutaj wchodzi też temat chociażby hejtu w sieci. Te scenariusze pomagają odpowiadać na takie pytania, ale dają też nauczycielom taki pierwszy punkt do zaczepienia tematu z uczniami, żeby dać im sygnał: jeśli mierzysz się z takim problemem, to ja jestem osobą, do której możesz się zwrócić i jakoś sobie z tym wspólnie poradzimy - mówi Martyna Wyrzykowska, dyrektorka Fundacji SEXEDPL.

To właśnie silne wsparcie emocjonalne i zrozumienie pozwalają młodemu człowiekowi lepiej sobie radzić z trudnościami typowymi dla okresu dojrzewania.

- Ważne jest to, żeby dzieciaki miały właśnie takiego zaufanego dorosłego, z którym mogą porozmawiać. Idealnie jest, gdy jest to rodzic, ale ważne jest, żeby to był ktokolwiek, a w ogóle najlepiej by było, żeby to były różne osoby. Chodzi, żeby dać to wsparcie do takich dobrych, wspierających dorosłych, młodym ludziom w takim trudnym momencie, jakim jest dojrzewanie - uważa Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka, autorka scenariuszy.

Źródło: Fakty po Południu TVN24