Dwugłos w rządzie po decyzji komisji w sprawie Ziobry. "Ja uważam, że komisja powinna poczekać"

Decyzja o uchyleniu Zbigniewowi Ziobrze immunitetu może zająć tygodnie lub miesiące - wskazuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Teraz komisja musi zawnioskować do prokuratora generalnego. Prokurator generalny przesłać dokumenty do mnie. Ja muszę przesłać te dokumenty do komisji. Komisja przedstawić sprawozdanie Sejmowi. Sejm musi podjąć decyzję i wtedy ja znowu przesyłam dokumenty prokuratorowi generalnemu - wyjaśnia marszałek.

Ostateczna decyzja należy do sądu. To on zdecyduje, czy były minister sprawiedliwości może trafić do aresztu, czego domaga się komisja śledcza ds. Pegasusa.