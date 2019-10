11 października 2019, 16:05

Apele o udział w wyborach i prośba o głosy. Ostatni dzień kampanii PiS

Do samego końca będą prosić wyborców, by poszli zagłosować. Od rana na ulicach wielu miast politycy PiS przekonują rodaków. Kampania wyborcza na ostatniej prostej nie zwolniła tempa, ale politycy zamienili gabinety na ulice, by do końca walczyć o głos niezdecydowanych.