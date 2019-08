20 ofiar śmiertelnych, setki rannych. Tragiczny bilans długiego weekendu na polskich drogach

Motocyklista potrącił pieszego. Obaj nie żyją Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 723 w Tarnobrzegu (Podkarpackie). Jak przekazała...

30-letni motocyklista na ulicy Sikorskiego w Tarnobrzegu potrącił pieszego. Obaj mężczyźni nie żyją. To dwie spośród trzech osób, które zginęły w sobotę na polskich drogach.

- Zawsze mówiąc o liczbach mam poczucie, że mówimy o cyferkach, ale każda z nich to jakiś dramat ludzki - podkreśla podkomisarz Dariusz Marciniak z Komendy Głównej Policji

Trzecia ofiara straciła życie w wypadku w Siemczynie, w Zachodniopomorskiem. Jest nią kierowca samochodu osobowego, który czołowo zderzył się z busem. Mężczyzna zginął na miejscu. Pięciu pasażerów busa trafiło do szpitali.

- Jedna osoba została przetransportowana helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szczecina, jedna do Wałcza karetką, a pozostałe trafiły do szpitala w Drawsku Pomorskim - poinformował młodszy kapitan Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej w Szczecinie.

Powyższe przykłady to tylko niewielki wycinek z tragicznych statystyk długiego weekendu na polskich drogach.

Zwiększone natężenie ruchu policjanci zarejestrowali już w środę. Od tego dnia do soboty doszło do niemal trzystu czterdziestu wypadków. Obrażenia odniosły 404 osoby, a zginęło 20 osób.

- Nie będziemy stosowali taryfy ulgowej wobec tych, którzy przepisy ruchu drogowego będą nagminnie łamali - zapewnia podkomisarz Dariusz Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Tragiczne policyjne statystyki do wyobraźni wielu kierowców jednak nie przemawiają. Główna przyczyna wypadków pozostaje niezmienna - nadmierna prędkość.

W ciągu zaledwie jednego dnia policjanci z Lubina zatrzymali aż czterech kierowców, którzy przez swoje drogowe wyczyny musieli pożegnać się z prawem jazdy. To efekt ogólnopolskiej akcji "Bezpieczny Weekend", w ramach której każdego dnia na drogi wyjeżdża co najmniej pięć tysięcy policjantów i ponad osiemdziesiąt nieoznakowanych radiowozów.

- Patrole policyjne spotkamy tak naprawdę wszędzie. To jest ogólnopolska akcja - podkreśla starsza aspirant Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Łodzi.

Policja zachęca, żeby podczas wyjazdów na długi sierpniowy weekend korzystać z nawigacji GPS, które rozpoznają utrudnienia w ruchu drogowym. Może to pozwolić na ominięcie korków i zaoszczędzenie sobie frustrujących sytuacji, co również podnosi poziom bezpieczeństwa.

- Trzeba powiedzieć, że agresja poprzedzona jest zwykle frustracją. Bardzo niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że zachowania agresywne mogą być również ryzykowne - podkreśla doktor Ewa Odachowska, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego.

Niebezpiecznie rośnie też liczba kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, nie tylko w ten weekend, ale też od początku roku. Ich liczba sięgnęła już prawie 69 tysięcy.

Autor: Tomasz Pupiec / Źródło: Fakty po południu TVN24