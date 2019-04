Historia zapisana na łyżeczce. "Tu jest moje imię: Elżunia. Takie imię dostałam od moich żydowskich rodziców"

Nie tak dawno przyleciały do Polski, a już zniosły pierwsze jaja. Bociany zasiedliły wioskę Pentowo na Podlasiu i tam spędzą całe lato. Młode wkrótce się wyklują. Tymczasem z komina gdyńskiej elektrociepłowni na świat patrzą pisklęta sokoła. Jeszcze do czwartku pierwszy z nich był jedynakiem, w piątek wykluła się dwójka jego rodzeństwa. Pogoda sprzyja, przyroda budzi się do życia, więc także i my chętniej wychodzimy z domów. Wiosna zagościła już na dobre.

»