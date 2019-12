Weszli do krypt sprzed wieków. "Spojrzenie w twarz ludziom zmarłym trzysta lat temu jest rzeczą niesamowitą"

Szef MSWiA w towarzystwie premiera chwalił się przechwyconą kontrabandą, ale konfrontować się z pytaniami o to, czy i jak sprawdzany przez podległe mu służby był Marian Banaś, już nie chciał. Opozycja chce za to wyjaśnień i dostępu do treści raportu CBA w tej sprawie.

»