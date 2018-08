"Dwa Brzegi". Artyści na wyciągnięcie ręki, szczere rozmowy i dobre kino

Napis ''PZPR+'' na szybie biura PiS w Warszawie. To kolejny akt wandalizmu i jest kolejne śledztwo. Stołeczna policja szuka sprawców, których uchwyciły kamery monitoringu. Do wykonania napisu przyznaje się działaczka Obywateli RP Ewa Błaszczyk, która podkreśla, że zrobiła to "w akcie solidarności" z działaczką Warszawskiego Strajku Kobiet, która usłyszała zarzut propagowania komunizmu za namalowanie napisu "PZPR" na biurze posła PiS Krzysztofa Czabańskiego.

